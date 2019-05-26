Il pareggio tra Fiorentina e Genoa manda l'Empoli in B che perde a Milano. Tifosi azzurri...

Notte amara per l'Empoli e per i suoi tifosi, la sconfitta di Milano contro l'Inter e il conseguente pareggio tra Fiorentina e Genoa ha mandato matematicamente la squadra azzurra in Serie B per via de...

A cura di Redazione Labaroviola 26 maggio 2019 23:48

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