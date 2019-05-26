Il pareggio tra Fiorentina e Genoa manda l'Empoli in B che perde a Milano. Tifosi azzurri...
Notte amara per l'Empoli e per i suoi tifosi, la sconfitta di Milano contro l'Inter e il conseguente pareggio tra Fiorentina e Genoa ha mandato matematicamente la squadra azzurra in Serie B per via de...
A cura di Redazione Labaroviola
26 maggio 2019 23:48
Notte amara per l'Empoli e per i suoi tifosi, la sconfitta di Milano contro l'Inter e il conseguente pareggio tra Fiorentina e Genoa ha mandato matematicamente la squadra azzurra in Serie B per via degli scontri diretti tra Genoa ed Empoli arrivati a pari punti. Il pareggio di Firenze non è stato preso bene dai tifosi empolesi che volevano e speravano nella vittoria viola. Accuse di biscotto in arrivo, ma la cosa più importante oggi era la salvezza viola matemcatica, salvezza arrivata.