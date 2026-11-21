Il NY Times critica Allegri: "Non si sa evolvere, è un allenatore ormai superato dal calcio"

Il tecnico livornese è stato criticato dal giornale newyorkese

La Serie A sta attraversando una fase di cambiamento e Massimiliano Allegri, secondo il giornalista inglese James Horncastle, starebbe incontrando difficoltà nell’adattarsi alla nuova evoluzione del campionato. Nell’analisi pubblicata su The Athletic, testata del New York Times, viene evidenziata la crescita della produzione offensiva del torneo italiano, diventato uno dei più prolifici d’Europa con una media record di 3,1 gol a partita.

«Allegri sembra in difficoltà ad adattarsi all'evoluzione del calcio, prima con il passaggio da tre a cinque sostituzioni consentite a partita e, forse, ora con un maggiore tempo di gioco effettivo. Se si sceglie di difendersi a oltranza e si è costretti a farlo più a lungo contro avversari che inseriscono sempre più attaccanti, la probabilità di portare a casa un risultato positivo diminuisce. Non c'è da stupirsi che il Napoli si trovi a metà classifica.

A settembre, a San Siro, con la sua squadra in vantaggio per 2-1 contro l'Inter dopo 80 minuti, Allegri ha inserito un difensore, Benoit Badiashile, al posto dell'attaccante Alisson Santos, passando da una difesa a quattro a una a tre. Come prevedibile, visto lo stato della partita, il suo omologo Cristian Chivu ha continuato a schierare centravanti, finendo con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny in attacco. L'Inter ha pareggiato subito mentre Amir Rrahmani era a terra nella propria area di rigore, sperando invano in un'azione favorevole. L'Inter ha poi vinto nei minuti di recupero».