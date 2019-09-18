Il nuovo centro sportivo viola? Stile campus americano, campi per tutte le squadre con la sede, palestra e foresteria

L'idea di Commisso è di costruire una casa per la Fiorentina stile campus americano. All’interno dovranno esserci campi per ospitare gli allenamenti della prima squadra, di quella femminile e di tutte...

L'idea di Commisso è di costruire una casa per la Fiorentina stile campus americano. All’interno dovranno esserci campi per ospitare gli allenamenti della prima squadra, di quella femminile e di tutte le giovanili. Inoltre verranno costruite le palestre, la sede della società, le foresterie per i giocatori e tanto altro. L’area adeguata potrebbe essere quella nel comune di Campi Bisenzio di cui Joe Barone un paio di settimane fa ha parlato col sindaco Emiliano Fossi.

Corriere fiorentino