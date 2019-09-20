Il nuovo centro sportivo sarà costruito a Bagno a Ripoli. Ecco i dettagli del progetto che presenterà la Fiorentina
Da La Nazione arrivano importanti novità sul nuovo centro sportivo della Fiorentina. L'area dedicata alla prima squadra, al settore giovanile ed alla squadra femminile dovrebbe sorgere a Bagno a Ripol...
Da La Nazione arrivano importanti novità sul nuovo centro sportivo della Fiorentina. L'area dedicata alla prima squadra, al settore giovanile ed alla squadra femminile dovrebbe sorgere a Bagno a Ripoli, il progetto dovrete essere presentato dalla società viola entro fine mese. Sono 20 ettari pronti ad ospitare le 14 squadre giovanili, la Fiorentina Women's e la Primavera inoltre gli allenamenti della prima squadra. L'idea è quella di costruire 10 campi da calcio, due dei quali con tribune coperte, palestra con piscina, foresteria e campus studi. Il progetto anche in questo caso come per lo stadio dovrà essere sottoposto alla soprintendenza. I punti più delicati risulteranno la realizzazioni delle torri faro e lo sbancamento di alcune colline.