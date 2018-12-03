Il Napoli vuole Castrovilli, il piano della società azzurra per prenderlo dalla Fiorentina

l Napoli guarda in prospettiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno seguendo le prestazioni di uno dei migliori italiani under 23. Il centrocampista offensivo Gaetan...

l Napoli guarda in prospettiva. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno seguendo le prestazioni di uno dei migliori italiani under 23. Il centrocampista offensivo Gaetano Castrovilli (’97), ex stella della Primavera della Fiorentina, legato ai toscani sino al 30′ giugno 2021.

E’ gestito dalla player managment di Silvio Pagliari, agente dell’ex attaccante azzurro Manolo Gabbiadini. Originario di Canosa di Puglia, ex Bari, con cui ha esordito giovanissimo in serie B, ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili, e dal 15 novembre è nel giro della Nazionale Under 21 di Di Biagio, dopo le cinque presenze e i due gol in Under 20. Nelle file della Cremonese ha già fatto bene nella scorsa stagione e si sta confermando in cadetteria. Dell’interessamento del Napoli sull’Under 21 lo ha rivelato la redazione di Si Gonfia La Rete, in diretta su radio Marte.

A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto l’ex difensore Leandro Rinaudo, attualmente direttore sportivo della Cremonese, che così sta seguendo la crescita costante del talentuoso Castrovilli. “Il campionato di serie B è molto difficile perché con l’avvento della nuova normativa le squadre si sono attrezzate in maniera importante e c’è molto più equilibrio. La Cremonese ha dei valori, abbiamo preso un allenatore molto bravo come Rastelli e proveremo a dare il massimo. Gaetano Castrovilli è uno dei giovani più interessante nel nostro panorama calcistico. Ha qualità tecniche importanti, ma anche fisiche perché è strutturato, sta maturando e dando risposte importanti e se il Napoli ci ha messo gli occhi addosso, ci sarà un motivo. Castrovilli è più vicino ad Hamsik che a Jorginho. Vede la porta, si inserisce bene e anche in fase difensiva riesce a contenere gli avversari. Sta crescendo e col tempo si definirà meglio la sua posizione: mhz fatto la mezz’ala, il trequartista ed ha fatto anche l’attaccante. I rapporti col Napoli sono buoni e se non è capitato ancora nulla a livello professionale è perché non vi è stata l’opportunità. Ho sempre voglia di aggiornarmi e Perinetti è stata la mia scuola più importante perché grazie a lui conico tante cose”.