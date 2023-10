Il Napoli rialza la testa e torna a vincere dopo la batosta con la Fiorentina: 3-1 al Verona

Il Napoli riparte con una vittoria: 3-1 al Bentegodi contro l’Hellas Verona. La gara si è sbloccata al 27′ grazie alla rete di Politano: serie di scambi corti sulla sinistra tra Mario Rui, Zielinski e Raspadori. Quest’ultimo va poi al cross sul secondo palo per un liberissimo Politano che deposita la palla in rete col piatto sinistro. Il raddoppio degli Azzurri è arrivato nel finale di primo tempo con la rete di Kvartskhelia. A inizio ripresa il Napoli cala il tris sul campo dell’Hellas Verona. E lo fa in contropiede, sfruttando il lancio del solito Politano per Kvaratskhelia. Il georgiano si prende tutta la prateria, converge sul destro e davanti a Montipò resta freddissimo, depositando all’angolino il 3-0. Poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, però, l’Hellas Verona prova a tornare in partita con la rete di Lazovic dopo l’incertezza tra Rrahmani e Di Lorenzo. Crescono i padroni di casa, ma Meret risponde presente sul tentativo di Bonazzoli e salva il risultato. Gli scaligeri insistono e nel finale ci prova anche Faraoni dalla distanza, ma il pallone esce per questioni di millimetro a sinistra della porta difesa da Meret. Termina così 1-3 al Bentegodi, il Napoli torna a sorridere.