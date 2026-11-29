Il Napoli non fa un favore alla Fiorentina. Pareggio con il Sassuolo che sale a 9 punti in classifica
Finisce a reti inviolate il match del Mapei Stadium tra Napoli e Sassuolo, gli emiliani agganciano la Fiorentina in classifica
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2026 17:01
Il Napoli ci prova fino all'ultimo ma non va oltre al pareggio contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia finisce 0-0, un risultato negativo anche in chiave Fiorentina, a poche ore dall'ennesima sconfitta dei viola in campionato contro l'Udinese. Il Sassuolo, infatti, grazie al punto conquistato oggi aggancia la Fiorentina e l'Udinese in classifica a 9 punti, con i neroverdi che rimangono comunque al 18esimo posto per la differenza reti.