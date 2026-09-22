"Il Napoli ha sbagliato troppo a Firenze a livello tecnico, poteva raccogliere molto di più"

L'ex giocatore azzurro ha parlato del pareggio dei partenopei

Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex retroguardia partenopea Alessandro Renica ha espresso critiche severe nei confronti della prova offerta dal Napoli al Franchi, mettendo in discussione sia l'operato di Allegri sia l'apporto di alcuni singoli.

«Allegri beneficia di qualche scusante, tuttavia...» «In terra toscana la squadra azzurra ha commesso qualche sbavatura di troppo, raccogliendo un bottino inferiore rispetto alle proprie possibilità. La rosa vanta risorse notevoli e giovani di grande prospettiva, tra cui Vergara, Favasuli e soprattutto Neres, in grado di spaccare le partite. Va riconosciuta qualche alibi ad Allegri, vista l'emergenza legata ai numerosi stop fisici, ma la prestazione poteva comunque essere gestita con maggiore efficacia. Va detto che la situazione infermeria è complessa: il tecnico ha ricevuto in eredità da Conte un gruppo decimato dagli infortuni e i giocatori non hanno ancora recuperato la condizione atletica ideale».

«Il peso della divisa si fa sentire: Lucca inadeguato per questa piazza» «Lucca non sta dando prova di meritare un club del calibro del Napoli. Le opportunità non gli sono mancate, eppure ogni volta che viene chiamato in causa non riesce a incidere. Salta all'occhio la quantità di appoggi errati e il controllo palla precario: ho l'impressione che la responsabilità di questo club lo schiacci. Persino in presenza di un Hojlund lontano dalla forma migliore, sostituirlo con Lucca non ha senso; stento a comprendere la mossa tattica di Allegri. L'ingresso in campo di Lucca è stato decisamente negativo, al punto da mettere a rischio l'esito della gara per gli azzurri».