Il mio 13 giugno 2001

Le partite di calcio sono come le canzoni perché sanno intrecciarsi alla vita. Sollevano un ricordo, lo riportano nel presente.

Riavvolgo il nastro dei ricordi per tornare a quel 13 giugno 2001. Ventidue anni fa con immagini che restano scolpite nel cuore.

Torno a quella sera, che portò alla conquista della Coppa Italia da parte della squadra viola.

Ero nell’ufficio stampa della Fiorentina e lavoravo con Vincenzo Macilletti, con cui avevo iniziato usando le interviste per il suo programma, che ha fatto storia,

” Centrocampo” su Teleregione.

La sede della Fiorentina era in piazza Savonarola, in un’elegante palazzina ed il mio ufficio era al mezzanino.

Avevo iniziato a collaborare per la squadra viola nel 1999.

Arrivò per me una nuova chiamata alla Fiorentina nel 2001 con Raffaele Righetti, Massimo Sandrelli e Mario Sconcerti.

Ritorno al 13 giugno 2001 ad una felicità che il tempo non cancella.

Ricordo gli occhi pieni di luce di Mario Sconcerti dopo il triplice fischio.

La bellezza di una Firenze ” impazzita” per la vittoria della Coppa Italia, che rappresrntava un raggio di sole in un anno grigio e complesso.

Sono passati tanti anni e il percorso del tempo hanno cambiato la vita di ognuno di noi.

Non è cambiata la passione per i colori viola. Lo stadio Franchi quasi sempre pieno, l’esodo dei tifosi nel tour europeo con la Conference e a Roma per la finale di Coppa Italia sono dimostrazioni di un amore grande.

Di Gaia Simonetti

LEGGI ANCHE, I PRONOSTICI DI FIORENTINA-INTER