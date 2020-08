Il Milan ha come obiettivi di mercato Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Se vorrà strapparli alla Fiorentina però dovrà mettere sul piatto cash perchè Commisso non accetta contropartite tecniche. Il club gigliato comunque non è intenzionato a far sconti, con i rossoneri dovrà confrontarsi anche sulla percentuale della rivendita di Ante Rebic. Tra le due società l’interlocutore è Ramadani, procuratore del difensore viola e dell’attaccante rossonero. Lo riporta La Nazione.