Il Milan vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni ma per i rossoneri sono troppi soldi

Secondo quanto riporta Tuttosport, in Italia il più seguito dal Milan è Cristiano Biraghi della Fiorentina e terzino della Nazionale (sua la rete contro la Polonia che ha deciso la salvezza in prima f...

A cura di Redazione Labaroviola 17 maggio 2019 12:20

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi

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