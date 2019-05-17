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Il Milan vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni ma per i rossoneri sono troppi soldi

Secondo quanto riporta Tuttosport, in Italia il più seguito dal Milan è Cristiano Biraghi della Fiorentina e terzino della Nazionale (sua la rete contro la Polonia che ha deciso la salvezza in prima f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2019 12:20
Il Milan vuole Biraghi, la Fiorentina chiede 20 milioni ma per i rossoneri sono troppi soldi - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Secondo quanto riporta Tuttosport, in Italia il più seguito dal Milan è Cristiano Biraghi della Fiorentina e terzino della Nazionale (sua la rete contro la Polonia che ha deciso la salvezza in prima fascia nella Nations League). Ma la società viola chiede 20 milioni, una cifra per adesso considerata alta dalla società rossonera.

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