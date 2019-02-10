Il Milan strapazza il Cagliari, adesso è quarta. Fiorentina a meno 7 dai rossoneri

Tre gol, tre punti, il quarto posto, una prima volta e una certezza: il Milan passeggia, a livello di risultato, su un Cagliari che ci ha provato ma non ha mai avuto grandi possibilità. A San Siro fin...

A cura di Redazione Labaroviola 10 febbraio 2019 22:13

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