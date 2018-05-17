Il Milan aspetta le sanzioni UEFA. La partecipazione alla prossima Europa League...
Il Milan ha fallito l'obbiettivo Champions che gli poteva consentire di risanare la pessima situazione finanziaria creatasi dopo la faraonica campagna acquisti dello scorso anno. Adesso si trovano cos...
A cura di Redazione Labaroviola
17 maggio 2018 16:16
Il Milan ha fallito l'obbiettivo Champions che gli poteva consentire di risanare la pessima situazione finanziaria creatasi dopo la faraonica campagna acquisti dello scorso anno. Adesso si trovano costretti a ricevere le sanzioni da parte del massimo organo calcistico europeo, la UEFA. La Fiorentina sperava in un'estromissione dalle coppe del Milan per essere ripescata. Tuttavia, il Milan se la caverà con una corposa multa di 20-30 milioni di euro