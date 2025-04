Il messaggio di Commisso per Palladino: “L’abbiamo aiutato prendendo buoni giocatori anche a gennaio…”

Il rientro a Firenze alle prime luci dell’alba dopo la trasferta di Celje. Qualche ora di riposo e nel pomeriggio la Fiorentina è subito tornata in campo al Viola Park. Parma nel mirino, due allenamenti dovranno bastare per preparare una partita che dovrà confermare lo slancio in campionato e il ritorno di tutti i ‘big’ dal primo minuto. Abbassare la tensione adesso non si può, la volata è cominciata e va portata fino in fondo.

Ad accogliere i suoi calciatori al Viola Park c’era Rocco Commisso, che poi ha rilasciato un’intervista al Tgr Rai della Toscana. Il numero uno viola (domenica sera nel corso della Domenica Sportiva andrà in onda la seconda parte dell’intervista, dove parlerà anche del futuro di Kean) è tornato sulla serata di coppa. «Avessimo vinto 2-0 sarebbe stato meglio, ma abbiamo la partita di ritorno da giocare. Sono venuto per la prima volta al Viola Park per stare con i tifosi. E’ stato bellissimo, tutti mi hanno ringraziato per avergli dato una casa, che è più per loro che per me».

Commisso, che resterà in città fino alla partita contro l’Empoli, pare deciso sul futuro del suo portierone. «Ho visto un grandissimo De Gea, è un campione e si vede. Lo hanno mandato via e lo abbiamo preso. E’ ancora giovane abbastanza per fare qualche anno con noi». Musica per le orecchie dei tifosi, con David super protagonista anche nella notte di Celje.

E Gudmundsson? Commisso dribbla l’ostacolo. «Ha una situazione giudiziaria in Islanda, speriamo di poterlo tenere». Meno certezze, dunque. Al contrario, sul fronte degli investimenti personali, una certezza c’è. Ed è un legame indissolubile con Firenze avendo Commisso comprato casa in città. «Ho comprato qualcosa, sì. Anzi, l’ha comprata mia moglie. Ho sentito che qualcuno vuole investire ma non ho bisogno di nessuno e spero che i fiorentini siano contenti del fatto che sono qui». Telegramma inviato.

Messaggio forte e chiaro a respingere le indiscrezioni che rimbalzano da tempo in città e che – evidentemente – sono giunte anche all’orecchio del presidente della Fiorentina. Adesso la concentrazione è tutta sulla squadra. «Resterò per le prossime quattro partite, al termine delle quali spero che la situazione sia buona per dire di essere arrivati ai nostri obiettivi».

Messaggio anche per mister Palladino. «Sa che gli voglio bene, sta facendo un buonissimo lavoro. Lo abbiamo aiutato prendendo buoni giocatori a gennaio. Ora rimangono sette partite e se vanno bene può darsi che si faccia meglio anche del settimo posto». La volata dunque è lanciata. Proprio da Rocco, carico come non mai per un finale di stagione che può regalare ancora molto (sul doppio fronte) alla Fiorentina. Il futuro può attendere. Lo scrive La Nazione