Il messaggio di amore di Torreira: "Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze"
Il bellissimo messaggio d'amore di Lucas Torreira dopo lo splendido clima di ieri sera allo stadio Artemio Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 12:10
Un clima come quello di ieri, per giocatori come Lucas Torreira, può rafforzare in maniera ancora più forte il legame con una città e una squadra. Il regista viola sembra arrivato alla Fiorentina da una vita e in una storia postata sul suo profilo Instagram, dichiara una volta in più amore a Firenze. In una storia scrive: "Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze"
IL SIMPATICO STRISCIONE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA
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