Il messaggio di amore di Torreira: "Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze"

Il bellissimo messaggio d'amore di Lucas Torreira dopo lo splendido clima di ieri sera allo stadio Artemio Franchi

Un clima come quello di ieri, per giocatori come Lucas Torreira, può rafforzare in maniera ancora più forte il legame con una città e una squadra. Il regista viola sembra arrivato alla Fiorentina da una vita e in una storia postata sul suo profilo Instagram, dichiara una volta in più amore a Firenze. In una storia scrive: "Scelgo di far parte di una bella famiglia, questa è Firenze"

IL SIMPATICO STRISCIONE DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA

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