Il Messaggero, Lazio in pressing per Terracciano, la Fiorentina chiede almeno 4 milioni di euro

La Lazio continua a seguire Pietro Terracciano. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, il club di Lotito guarda al prezzo del secondo portiere: lo Spezia pretende almeno 6 milioni per Provedel, la Fiorentina 4 per Terracciano. Silvestri era stato proposto nei due giorni di blitz in ritiro da Tare, che è già tornato nella capitale e risalirà solo lunedì ad Auronzo.