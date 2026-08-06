Il Messaggero: "Agente di Soulé in Spagna, si attendono offerte. Fiorentina e Milan interessati"

Il futuro di Soulé alla Roma è tutt'altro che definito. I giallorossi valutano la cessione per piazzare il colpo

La Roma valuta le prossime mosse di mercato. Tra le situazioni da monitorare c'è anche quella di Matias Soulé, che potrebbe lasciare la Capitale qualora arrivassero offerte ritenute soddisfacenti. Intanto i giallorossi riflettono. Come riportato da Il Messaggero, l'agente dell'esterno argentino si troverebbe in Spagna dopo aver effettuato un blitz in Galles. Diversi club europei si sarebbero informati sull'ex Juventus, anche se al momento non si sono fatti avanti con offerte ufficiali. Tra le società italiane interessate figurano Fiorentina e Milan, che restano vigili sugli eventuali sviluppi.



L'eventuale cessione di Soulé spingerebbe la Roma a tornare sul mercato per individuare un sostituto, già identificato in casa Real Madrid. Solo in caso di addio del classe 2003, infatti, la dirigenza giallorossa affonderebbe il colpo per Endrick, regalando così a Gian Piero Gasperini un rinforzo di assoluto livello. Molto dipenderà quindi dal futuro dell'ex Juventus, la cui situazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.