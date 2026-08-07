Il Mattino riporta: "Lang può tornare all'Ajax, niente Fiorentina per il futuro dell'olandese"

L'esterno olandese può tornare in Eredivisie

Il futuro di Noa Lang si prefigura come uno dei nodi principali della sessione estiva di trasferimenti. Rientrato al Napoli dopo la parentesi in prestito con la maglia del Galatasaray, il classe '99 è finito al centro dei desideri di diversi club europei, con una corsia preferenziale che porta dritta nei Paesi Bassi.

L'affondo dell'Ajax e le mosse di Jordi Cruijff

Secondo quanto ricostruito da Il Mattino, l'Ajax avrebbe intenzione di riportare l'esterno offensivo ad Amsterdam. Il dirigente dei Lancieri Jordi Cruijff avrebbe già avviato i primi colloqui con l'entourage del giocatore per manifestare il gradimento della società, chiedendo tempo per strutturare la proposta formale da indirizzare alla dirigenza azzurra. L'offerta in cantiere si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro più bonus, cifra considerata un'ottima base di partenza per impostare e chiudere la trattativa.

Lo scenario con la Fiorentina sullo sfondo

Nelle settimane antecedenti, il nome del talentuoso olandese era stato accostato anche alla Fiorentina. Il profilo di Lang era stato proposto alla dirigenza gigliata come un'opzione di qualità per rinforzare le corsie esterne, reparto chiave nello scacchiere tattico di Fabio Grosso. Tuttavia, l'interesse della Fiorentina non si è mai trasformato in una trattativa serrata: la società ha sondato e valutato il giocatore senza però affondare il colpo in maniera decisiva.