Il Mattino, Ramadani spinge per portare Pongracic al Napoli. Ma la formula non convince la Fiorentina

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Marin Pongracic, ha fatto sapere che è pronto il sì del croato per un prestito oneroso di sei mesi al Napoli. Una formul...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2025 13:50

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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