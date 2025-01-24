Il Mattino, Ramadani spinge per portare Pongracic al Napoli. Ma la formula non convince la Fiorentina
Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Marin Pongracic, ha fatto sapere che è pronto il sì del croato per un prestito oneroso di sei mesi al Napoli. Una formul...
Secondo quanto riportato questa mattina da Il Mattino, Fali Ramadani, agente di Marin Pongracic, ha fatto sapere che è pronto il sì del croato per un prestito oneroso di sei mesi al Napoli. Una formula che non piace alla Fiorentina, ma che è l’unica opzione che al momento propone il direttore sportivo dei campani Manna: senza obbligo di riscatto a giugno. Nelle prossime ore il procuratore del croato proverà a convincere il club viola a sposare la soluzione Napoli.
TMW: “FORTINI RESTERÀ ALLA JUVE STABIA IN PRESTITO, LA FIORENTINA MONITORA IL SUO PERCORSO DI CRESCITA”
https://www.labaroviola.com/tmw-fortini-restera-alla-juve-stabia-in-prestito-la-fiorentina-monitora-il-suo-percorso-di-crescita/286048/