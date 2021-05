Il Match Program di Fiorentina – Lazio: gli ospiti hanno pareggiato solo due volte in trasferta, nove le sconfitte

Nelle ultime 5 giornate la Fiorentina ha ottenuto 5 punti grazie alla vittoria con il Verona ed i pareggi con Juventus e Bologna; 12 invece quelli ottenuti dalla Lazio che nelle ultime 8 gare ha vinto per 7 volte, uscendo sconfitto solo nella gara con il Napoli.

Nella gara di andata vittoria per la Lazio: alla rete nei minuti iniziali di Caicedo segui quella del raddoppio di Immobile; solo nei minuti finali la rete di Vlahovic su calcio di rigore per i Viola.

Le formazioni sono distanti in classifica 29 punti in favore degli azzurri che ne hanno 64, ottenuti con 20 vittorie e 4 pareggi, 9 invece le sconfitte.

Vantaggio laziale anche nelle reti segnate: 60 contro le 45 della formazione Viola, che ne ha subite anche 8 in più delle 49 della Lazio.

Lo score interno della Fiorentina ha prodotto 21 punti nelle 17 gare disputate al Franchi per effetto di 5 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte.

Per la Lazio sono 26 i punti ottenuti in trasferta, la formazione di Inzaghi ha pareggiato solo 2 volte, vincendo 8 gare e perdendone 6.

Le statistiche della Serie A evidenziano che per entrambe le formazioni i cannonieri sono anche i giocatori ad avere avuto maggiori occasioni da rete: per i Viola Vlahovic con 19 reti in 43 occasioni da goal; stesso numero di reti per Immobile, che però ha avuto 65 occasioni da rete.

E’ ancora Dragowsky il giocatore più impegnato nella Fiorentina con 3.217 minuti, mentre nella Lazio è Marusic con 2.786.

Di g.u.

Baggio rivela: ” Non volevo lasciare la Fiorentina, venduto dai Pontello “