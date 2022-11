Il Marocco in ansia per le condizioni di Amrabat. Si è fatto male alla schiena, salterà il mondiale?

Amrabat salterà la trasferta di oggi contro il Riga per un infortunio alla schiena. In Marocco a due settimane dal Mondiale non manca la preoccupazione per quello che è un pilastro della formazione marocchina. “A sole due settimane dal Mondiale, Amrabat, infortunato alla schiena, salterà il Mondiale?”. Questo è quello che si legge in prima pagina sul famoso giornale sportivo L’Opinion.

