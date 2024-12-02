Il malore di Bove ha scosso il mondo del calcio ma non solo. La notizia ha subito raggiunto Roma

La Roma ha manifestato il proprio sostegno

Il malore di Edoardo Bove ha scosso profondamente il mondo del calcio e i suoi legami personali. Al Franchi, il dramma ha lasciato tutti in preda allo sgomento: compagni in lacrime, l'arbitro Doveri sopraffatto dall'emozione, e il pubblico attonito. Bove non è solo un calciatore, ma l'incarnazione della purezza e dell'affetto di una famiglia e di una comunità. La notizia ha subito raggiunto Roma, la città in cui è cresciuto, creando un'ondata di ansia e solidarietà.

La Boreale, la squadra dilettantistica in cui ha mosso i primi passi, ha sospeso ogni attività in attesa di aggiornamenti. La Roma, legata a Bove nonostante il trasferimento alla Fiorentina, ha offerto supporto medico e morale, mentre i suoi ex compagni, come Zalewski, hanno espresso vicinanza sui social. Messaggi di incoraggiamento sono arrivati anche da Tammy Abraham e dal tennista Flavio Cobolli, amico d'infanzia di Edoardo.

La Roma ha manifestato il proprio sostegno con un messaggio toccante, ricordando il legame indissolubile con Bove, nonostante una separazione professionale difficile. I suoi vecchi compagni sperano ora di dedicargli una vittoria, dimostrando che, in momenti come questi, il calcio unisce oltre ogni rivalità. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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