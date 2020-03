Secondo quanto riporta La Nazione, non appena si saprà la sorte di questo campionato quindi se potrà continuare o meno, dall’Associazione Tifosi Fiorentini fino alla Curva Fiesole in condivisione con il Centro di Coordinamento Viola Club, si appelleranno al presidente Commisso affinché la parte di rateo non utilizzata possa essere direttamente inviata dalla squadra ad un ente ospedaliero che combatte contro il Coronavirus.