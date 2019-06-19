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Il Giornale, accordo tra Milan e Fiorentina per Veretout, alla società viola 23 milioni di euro

Dopo Krunic, che ieri ha svolto le visite mediche, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale, il club di via Aldo Rossi sarebbe i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:38
Il Giornale, accordo tra Milan e Fiorentina per Veretout, alla società viola 23 milioni di euro - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Dopo Krunic, che ieri ha svolto le visite mediche, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale, il club di via Aldo Rossi sarebbe infatti vicinissimo a Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Costo dell'operazione: 23 milioni di euro.

Milannews.com

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