Il Giornale, accordo tra Milan e Fiorentina per Veretout, alla società viola 23 milioni di euro
Dopo Krunic, che ieri ha svolto le visite mediche, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale, il club di via Aldo Rossi sarebbe i...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 12:38
Dopo Krunic, che ieri ha svolto le visite mediche, il Milan è pronto a chiudere un altro colpo in mezzo al campo: secondo quanto riporta questa mattina Il Giornale, il club di via Aldo Rossi sarebbe infatti vicinissimo a Jordan Veretout, centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Costo dell'operazione: 23 milioni di euro.
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