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Il giocatore della Lazio Moro è stato picchiato e rapinato, sono fuggiti con la sua macchina

Il giovane della Lazio è stato picchiato e rapinato dell’auto sul Grande Raccordo Anulare, dopo Basic è toccato a Moro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2022 12:32
Il giocatore della Lazio Moro è stato picchiato e rapinato, sono fuggiti con la sua macchina -
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ROME, ITALY - OCTOBER 20: Raul Moro of SS Lazio during the SS Lazio training session at the Formello sport centre on October 20, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Episodio shock a Roma per Raul Moro. Il giovane della Lazio è stato picchiato e rapinato dell’auto sul Grande Raccordo Anulare. L'episodio è accaduto ieri sera intorno alle 23. Quattro uomini hanno bloccato la Mercedes Classe A su cui viaggiavano il calciatore 20enne e il padre all'altezza del km 26. Dopo averli picchiati, sono fuggiti con la loro macchina. Raul Moro e il suo papà sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice giallo al Casilino. L'auto abbandonata è stata ritrovata a Castel Giubileo. Il 3 febbraio scorso un altro calciatore della Lazio, Toma Basic, era stato derubato del suo Rolex in viale Parioli. In quel caso era finito nel mirino di un bandito che lo aveva minacciato con una pistola puntata al torace. Lo riporta il Corriere dello Sport

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