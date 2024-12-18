Il Genoa parla rumeno: Dan Șucu è il nuovo proprietario di maggioranza del club rossoblù

Attraverso un comunicato ufficiale del club rossoblù, è stato annunciato l'acquisto delle quote di maggioranza da parte di Dan Șucu.

Il Genoa cambia proprietà: La tanto attesa cessione della maggioranza delle quote è ufficiale. Il club ha comunicato il passaggio al controllo dell’imprenditore rumeno Dan Șucu, smentendo invece ogni coinvolgimento dell’ex tennista Ion Țiriac.

Nel comunicato ufficiale, il Genoa spiega che, in seguito all’approvazione di un aumento di capitale di 45,35 milioni di euro (di cui 5,35 milioni a titolo gratuito e 40 milioni a pagamento) deliberato il 14 dicembre, il Consiglio di Amministrazione ha accettato l’offerta di Șucu. Tramite un veicolo d’investimento, l’imprenditore ha sottoscritto l’intero aumento di capitale, ottenendo circa il 77% del capitale sociale e relegando i soci precedenti a una quota di minoranza.

Figura di spicco nell’economia internazionale e presidente della Confederația Patronală Concordia, equivalente di Confindustria in Romania, Șucu ha presentato un progetto strategico che garantirà al club le risorse necessarie per rafforzare le ambizioni sportive.

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