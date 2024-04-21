Il futuro di Pioli è appeso ad un filo, il Milan è pronto ad esonerarlo alla fine della stagione
La dirigenza rossonera si riunirà prossimamente per scegliere il prossimo tecnico che guiderà la squadra l'anno prossimo
A cura di Redazione Labaroviola
21 aprile 2024 14:20
Il futuro di Pioli è sempre più in discussione e l'addio pare davvero ormai solo una formalità dopo quasi 5 anni che hanno portato alla conquista dello scudetto del 2022 e alla semifinale di Champions nella scorsa stagione. Per il derby di domani sera ci sarà anche il proprietario rossonero Cardinale che inizierà il giro di consultazioni per trovare il prossimo successore per la prossima stagione con una lista di nomi assolutamente da scremare.
Lo riporta Tuttomercatoweb
https://www.labaroviola.com/il-centrale-dellatalanta-non-convocato-stasera-per-monza-rientra-con-la-fiorentina-in-coppa/249979/