Il futuro di Italiano è un tema: L’opzione esiste, ma solo in caso di qualificazione europea

Il 2024 in casa Fiorentina non è iniziato bene e tra i vari temi che tengono banco attualmente c’è quello legato al futuro di Italiano che appare quanto più incerto. Come riportato da Tuttomercatoweb, il contratto del tecnico scade nel giugno del 2024, ma esiste un’opzione da parte del club viola di poter estendere il contratto fino al 2025. Dalle informazioni emerse nelle ultime ore spunta un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti di Italiano, ossia che senza il mancato approdo alle coppe europee, l’opzione per il prolungamento non scatterebbe. In tal caso, Italiano sarebbe sempre più lontano da Firenze con il Napoli sullo sfondo.