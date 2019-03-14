"Il fratello di Montella e il suo vice presenti domenica scorsa al Franchi. Un suo ritorno..."

L’intermediario di mercato ed ex presidente dell’Ascoli, Costantino Nicoletti ha parlato a Toscana TV: “La scelta verrà rimandata quando sarà chiaro che tipo di stagione dovrà fare la squadra l’anno p...

L’intermediario di mercato ed ex presidente dell’Ascoli, Costantino Nicoletti ha parlato a Toscana TV: “La scelta verrà rimandata quando sarà chiaro che tipo di stagione dovrà fare la squadra l’anno prossimo, è suggestiva, e mi piacerebbe come ipotesi, il ritorno di Montella a Firenze. Domenica scorsa in tribuna al Franchi c’erano suo fratello e il suo vice, Daniele Russo”.