Il fratello di Kospo: "Hanno preso due nuovi difensori per fare ancora peggio, siete imbarazzanti"

Il fratello del giocatore bosniaco ha criticato la Fiorentina

L'avvio di campionato della Fiorentina si è rivelato un vero incubo, segnato da un pesante 4-0 subito per mano della Roma allo stadio Olimpico. A margine della sconfitta, ha fatto il giro del web uno sfogo social di Amar Kospo, fratello del centrale bosniaco della Viola, Eman. Nel post, il familiare non ha nascosto l'amarezza per il trattamento riservato al giovane calciatore: «Hanno preso altri due difensori solo per peggiorare un avvio di stagione già tragico. Siete il club più ridicolo del pianeta».

Il classe 2007, prelevato l'anno scorso dal settore giovanile del Barcellona, è rimasto a guardare dalla panchina durante la sfida di Roma. Nonostante non abbia ancora collezionato il debutto ufficiale con i toscani, il suo futuro potrebbe cambiare improvvisamente prima della chiusura della sessione estiva di calciomercato.