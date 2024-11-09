Il fratello di Comuzzo festeggia la chiamata in Nazionale: "Grande Peter. Ai tempi però non vedevi palla con me"

Fresco di convocazione in Nazionale, sono giorni di gioia per Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Il suo fratello gemello Francesco, anche lui passato dalla Fiorentina (arrivarono ins...

Fresco di convocazione in Nazionale, sono giorni di gioia per Pietro Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Il suo fratello gemello Francesco, anche lui passato dalla Fiorentina (arrivarono insieme in U15, lui stette solamente un anno), tramite una storia Instagram, si è complimentato con il fratello per il traguardo della maglia azzurra raggiunto. Inoltre scherzando, ha voluto sottolineare di come da piccoli, quello forte era lui: "Ai tempi però non vedevi la palla con me".

LA FAVOLA DI COMUZZO

https://www.labaroviola.com/la-favola-di-comuzzo-e-meravigliosa-lanciato-a-firenze-da-italiano-ora-e-titolare-e-va-in-nazionale/276171/