Il fondo americano che vuole la Sampdoria ha come piano B la Fiorentina? La verità...

Come riporta il quotidiano di Genova “Secolo XIX” il Fondo York vuole comprare la Sampdoria, nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro a Londra tra il braccio destro di Ferrero, l'avvocato Romei,...

Come riporta il quotidiano di Genova “Secolo XIX” il Fondo York vuole comprare la Sampdoria, nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro a Londra tra il braccio destro di Ferrero, l'avvocato Romei, Gianluca Vialli e i rappresentanti del fondo York cui l'ex giocatore doriano fa da tramite. Dopo l’offerta si aspetta una risposta da parte di Ferrero. Ci sono voci che raccontano di come la Fiorentina sarebbe il piano B ma è lo stesso quotidiano a smentirle, dato che, in caso di negoziazione negativa con i blucerchiati, sarebbe il Parma la vera alternativa.