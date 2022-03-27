Il Flash Mob della Fiorentina a Piazzale Michelangelo per presentare il nuovo stemma. Il video
In casa Fiorentina la notizia della settimana è certamente il nuovo stemma della società, e a Piazzale Michelangelo si fa il flash mob
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2022 17:55
Due giorni fa la Fiorentina ha organizzato un flash mob a Piazzale Michelangelo per mostrare il nuovo stemma con un simpatico ed originale ballo sulle note dell'inno di Narciso Parigi. Ecco il video realizzato dalla società viola e pubblicato sui canali social
https://www.instagram.com/tv/CbnKCu1rK0P/
https://www.labaroviola.com/lordine-di-italiano-alla-fiorentina-contro-la-pistoiese-si-gioca-solo-a-due-tocchi-finisce-8-0-koko-gol/170351/