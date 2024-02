Il famoso patto questa sera deve dare i suoi risultati. Battere la Lazio per invertire la tendenza 

Non è mai facile uscire da momenti delicati come quello che sta vivendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In queste settimane difficili, il gruppo si è compattato intorno all’allenatore, alla società ma anche ai tifosi che a Empoli hanno contestato, ma che non lasceranno mai sola la squadra. Questa sera, Fiorentina-Lazio vale tanto. Oltre i tre punti messi in palio dalla gara. Questa sera, il famoso patto tra giocatori, allenatori e società deve dare i suoi frutti: rimanere insieme per il bene di tutti e tornare a vincere. Per questo motivo, sottolinea La Nazione, il Franchi sia aspetta due cose in particolare: il risultato. Battere la Lazio significherebbe segnare una inversione di tendenza essenziale e assolutamente concreta. L’impegno di tutti. Concetto, questo che potrebbe rivelarsi prezioso nel caso al 90’ le cose dovessero non andare esattamente nella direzione giusta. Lo scrive La Nazione.