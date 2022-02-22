Il fallaccio di Rabiot da rosso in Champions League, ma la Juventus viene graziata dall'arbitro

I due episodi di Villarreal-Juventus

La gara di Champions League tra Villarreal e Juventus ha portato all'attenzione della Var Zone due episodi arbitrali entrambi nella ripresa: il pareggio spagnolo con un contatto tra Albiol e Vlahovic, ed un fallo di Rabiot al 74', con il quale è stato ammonito, ma che avrebbe meritato il cartellino rosso.

Bertoni:"Quarta tra alti e bassi fin dal River. Ha qualità e quantità, ma troppo irruento"

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