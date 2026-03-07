Il dubbio Kean apre ancora la porta a Piccoli: Firenze vuole i gol per cambiare idea su di lui

La Fiorentina si prepara alla sfida di domani contro il Parma con un interrogativo pesante nel reparto offensivo: la presenza di Moise Kean resta infatti in forte dubbio. Lo staff medico viola sta monitorando le condizioni dell’attaccante, ma al momento la sua disponibilità dal primo minuto appare tutt’altro che certa.

In caso di forfait, Paolo Vanoli potrebbe affidarsi ancora una volta a Roberto Piccoli, chiamato a guidare l’attacco viola in una partita delicata. Per l’ex Cagliari si tratterebbe dell’ennesima occasione per provare a ribaltare il giudizio di una parte della tifoseria, rimasta finora scettica dopo l’investimento importante fatto dalla società in estate per portarlo a Firenze.

Il club viola ha infatti deciso di puntare con decisione sull’attaccante classe 2001, versando una cifra significativa per strapparlo ai sardi. Una scelta che però, almeno per ora, non ha trovato piena conferma sul campo. Le prestazioni dell’attaccante sono state spesso generose sul piano del lavoro per la squadra, ma raramente davvero decisive sotto porta. Guardando ai numeri stagionali, Piccoli ha collezionato finora 31 presenze tra campionato e coppe, con 6 gol e 1 assist, per un totale di poco meno di 1.700 minuti giocati. Dati che raccontano di un attaccante ancora alla ricerca della continuità necessaria per giustificare l’investimento fatto dalla società.