Il discorso di Della Valle. Nessuna scelta tra coppa e campionato, quel decimo posto...

Guai a scegliere. Vietato mollare. Il blitz del patron Andrea Della Valle a Firenze è servito a ribadire alcuni concetti. Della Valle, arrivato ieri mattina piuttosto presto nelle strutture viola, ha...

Guai a scegliere. Vietato mollare. Il blitz del patron Andrea Della Valle a Firenze è servito a ribadire alcuni concetti. Della Valle, arrivato ieri mattina piuttosto presto nelle strutture viola, ha seguito da vicino la seduta di allenamento.

Ma soprattutto si è fermato a parlare con squadra e staff tecnico riaffermando alcuni principi che devono muovere la Fiorentina. Partendo dal concentrarsi al massimo sui prossimi impegni sia in campionato che in Coppa Italia, proseguendo con l’atteggiamento visto ad esempio contro il Napoli.

Partita che ha portato i complimenti presidenziali perla determinazione ed il carattere visti in campo. La Fiorentina ha l’obbligo di migliorare la propria classifica e non è certo questo il momento di mollare pensando soltanto alla Coppa. Il decimo posto in A non piace a nessuno.

La Gazzetta dello Sport