Il derby di Pioli: la sfida del Meazza conta molto, se non vince sarà il peggior avvio della storia viola

Non è questione di ritornare a San Siro, perché Stefano Pioli c’è appena stato dieci giorni fa nell’appuntamento con la a maiuscola per ritrovare il “suo” Milano, quanto piuttosto è questione di tornarci per affrontare l’Inter e l’ultima volta che l’ha fatto è stato il giorno in cui Lautaro e compagni si sono presi lo scudetto della seconda stella: vincendo in casa dei rossoneri il derby che nessuno mai dimenticherà.

Il tecnico parmigiano in questo momento ha altri pensieri e altri obiettivi che gli passano per la testa, con la Fiorentina al penultimo posto al braccio del Pisa, capace di conquistare appena quattro punti in otto partite e incapace di vincerne anche una sola in queste otto. A proposito, in caso di mancato successo stasera, la Fiorentina metterebbe insieme il peggior inizio di sempre della sua storia in Serie A, superando in negativo quello della stagione 1977-1978, quando allora la squadra guidata da Carlo Mazzone andò a prendersi il derby dell’Appenino tra ultime in classifica contro il Bologna di Pesaola, alla nona giornata di un Dall’Ara sepolto dalla neve con una rete del Fiorentina simo Andrea Orlandini a due minuti dalla fine: i punti che erano tre dopo otto turni, diventarono cinque che sarebbero sei facendo contare tre la vittoria. Altri tempi, altre situazioni, altre storie, e chissà invece che da qualche parte, in un angolo nascosto, Pioli magari un posticino per aggiungere rivalsa e determinazione l’abbia trovato nel preparare la trasferta del Meazza che vale tanto, tantissimo, per la squadra viola. Ricordando i gol di Acerbi e Thruam che hanno portato l’Inter sul 2-0, la rete “inutile” di Tomori nel finale, i calciatori di Simone Inzaghi, che correvano ebbri di gioia sotto la pioggia e sotto la Curva Nord in estasi, Lautaro Martinez che si arrampicava sulla traversa della porta, mentre scarpe e cartelli con sopra scritto campioni e 20 sullo sfondo verde-bianco-rosso accompagnavo ogni azione d’irrefrenabile esultanza da parte nerazzurra. Era il 22 aprile 2024.

Sembra lontanissimo e invece è li, e semmai dovesse entrare nei ricordi appena messo piede sul terreno di gioco che l’allenatore viola ben conosce, sarà solo per aumentare la sua voglia di regalarsi e regalare finalmente una notte di gioia ai suoi tifosi, che avrebbero poi un valore enorme, al di là degli eventuali tre punti comunque fondamentali, per l’impatto psicologico sul gruppo e sull’ambiente. Per riuscire nell’impresa, che quella sarebbe per i valori in campo e per le statistiche negative con il loro peso relativo (un solo successo nelle ultime 9 partite a San Siro contro l’Inter a fronte di sei sconfitte e due paregi, subendo ben 20 gol a una media di 2.2 a gara), Pioli si affida a duna Fiorentina uguale e un po’ diversa rispetto a quella che ha rimontato i rossoblù: uguale con Kean e Gudmundsson, invocati salvatori della patria (viola) all’interno di una sfida che avrà bisogno di qualità, corsa e muscoli per dare battaglia all’Inter, come riportato da Il Corriere dello Sport – Stadio.