Il Ct Hagi pre-convoca Radu Dragusin per le sfide di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina
Il difensore della Fiorentina, Dragusin è nella lista dei pre-convocati per le sfide in Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 19:20
Il commissario tecnico Gheorghe Hagi ha annunciato la lista preliminare dei giocatori stranieri che sta valutando per una possibile convocazione. Per la difesa c'è Radu Dragusin.
Il difensore viola è nella lista dei pre-convocati, per le sfide in programma il 14 novembre contro la Polonia e il 17 novembre contro la Bosnia-Erzegovina.
Il comunicato continua precisando che, la rosa definitiva verrà annunciata in seguito.