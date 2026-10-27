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Il Ct Hagi pre-convoca Radu Dragusin per le sfide di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina

Il difensore della Fiorentina, Dragusin è nella lista dei pre-convocati per le sfide in Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 19:20
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Il Ct Hagi pre-convoca Radu Dragusin per le sfide di Nations League contro Polonia e Bosnia-Erzegovina - Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 19.10.2026, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Romania
Dragusin
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Il commissario tecnico Gheorghe Hagi ha annunciato la lista preliminare dei giocatori stranieri che sta valutando per una possibile convocazione. Per la difesa c'è Radu Dragusin.

Il difensore viola è nella lista dei pre-convocati, per le sfide in programma il 14 novembre contro la Polonia e il 17 novembre contro la Bosnia-Erzegovina.

Il comunicato continua precisando che, la rosa definitiva verrà annunciata in seguito.

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