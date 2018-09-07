Il CT dell'Argentina: "Simeone è l'attaccante che ci serve, trasmetterà la sua grinta ai compagni"

Lionel Scaloni, l'attuale commissario tecnico della nazionale argentina che sta cercando di ripartire dopo il fallimento del Mondiale russo, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro...

Lionel Scaloni, l'attuale commissario tecnico della nazionale argentina che sta cercando di ripartire dopo il fallimento del Mondiale russo, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro dell'Albiceleste: "Simeone è un attaccante diverso dagli altri che abbiamo convocato. E' più dinamico, attacca molto lo spazio e sono sicuro che ci permetterà di mettere più pressione agli avversari. Fa molto movimento ed è questo che vogliamo dagli attaccanti. Sappiamo che è in un buon momento e che gioca alla Fiorentina in un modo molto simile a quello che vogliamo da lui. Credo anche che potrà trasmettere il suo carattere ai compagni".