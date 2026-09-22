Il Corriere dello Sport svela: "Allegri ha fatto una sfuriata dopo il pareggio del Napoli nello spogliatoio"

Il giornale riporta dell'arrabbiatura del tecnico livornese dopo il pareggio di Firenze

Il pareggio rimediato contro la Fiorentina ha lasciato l'amaro in bocca al Napoli, scatenando soprattutto l'amarezza dell'allenatore azzurro Massimiliano Allegri.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, al fischio finale il mister si è reso protagonista di un duro sfogo nello spogliatoio di fronte alla squadra.

Clima teso L'allenatore ha usato parole molto forti, amareggiato sia per il rendimento complessivo sia per la superficialità mostrata da diversi elementi della rosa, affrontando i calciatori a viso aperto.

L'avvio di ripresa A far infuriare Allegri è stato in particolare l'atteggiamento mostrato al rientro in campo dopo l'intervallo: “È inammissibile regalare il pallino del gioco alla Fiorentina”. Proprio nei primi istanti del secondo tempo, i viola hanno alzato il baricentro agguantando l'1-1, mentre la formazione partenopea ha impiegato parecchio tempo prima di reagire, correndo persino il pericolo di subire la rete dello svantaggio.