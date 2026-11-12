Il Corriere dello Sport scrive: "Udogie, corteggiato dai viola, potrebbe andare alla Juventus"
L'esterno azzurro potrebbe tornare in A con i bianconeri
La Juventus è attiva sul mercato in vista della sessione invernale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Tra i profili monitorati dalla dirigenza bianconera c'è anche quello del laterale della Nazionale Destiny Udogie, già seguito con insistenza dalla Fiorentina durante la scorsa estate. L'ex giocatore dell'Udinese, ben noto a Paratici, è scivolato indietro nelle gerarchie dell'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi: il posto da titolare appartiene stabilmente all'ex Liverpool Andrew Robertson, mentre come prima alternativa a gara in corso viene ormai preferito Ben Davies.
Lo scenario è dunque chiaro: l'esterno italiano chiederà la cessione per trovare maggiore continuità. Considerati gli eccellenti rapporti tra le due società – confermati di recente dalla trattativa per Sarr – l'ipotesi di un trasferimento in prestito prende quota. Parallelamente, il club torinese dovrà sfoltire la rosa trovando una sistemazione ad almeno uno degli esterni attualmente in organico, dando per scontata la permanenza di João Mário a Firenze (in caso contrario servirebbe un altro innesto). L'idea resta quella di optare per un'operazione ponte a gennaio, rimandando l'investimento importante alla finestra estiva.