Il Corriere dello Sport scrive: “La Fiorentina ha ignorato Vlahovic: nel secondo tempo mai arrivato il pallone”

“Ma c’è un secondo grandissimo errore, che Italiano avrà motivo di censurare: i viola hanno ignorato di avere un attaccante straordinario come Vlahovic, che nel primo tempo è stato una spina nel fianco nerazzurro, e dopo la rimonta si è dimenato per buoni quaranta minuti chiamando una palla che non arrivava. Per stanchezza ma anche per mancanza di lucidità tattica” ecco quello che scrive stamani il Corriere dello Sport.

