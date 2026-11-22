Il Corriere dello Sport scrive: "Brescianini verso la titolarità, potrebbe giocare nei due con Oulai"

Il giocatore viola potrebbe prendere il posto di Ndour

Marco Brescianini si propone per partire dall'inizio nella trasferta di Monza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, il centrocampista viola potrebbe scendere in campo dal primo minuto in Brianza qualora Cher Ndour non dovesse offrire piene rassicurazioni nel corso dell'allenamento odierno di rifinitura.

Nel 4-2-3-1 che Vanoli appare sempre più orientato a confermare per la sua Fiorentina, al fianco di Oulai potrebbe quindi trovare spazio proprio l'ex giocatore di Atalanta e Frosinone al posto di Ndour. Sulla trequarti, alle spalle della punta, resta invece certo l'impiego di Pedro Goncalves, incaricato sia di rifinire la manovra che di cucire il gioco tra la mediana e il reparto offensivo.