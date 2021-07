Il Corriere dello Sport scrive: “Antognoni, la Bandiera non sventola più, per Firenze una sconfitta”

Bandiera è scritto con la B maiuscola, ma ora non sventola più e per Firenze sembra comunque una sconfitta. In città è l’argomento del giorno e rimane un senso di amarezza e di incredulità, anche se in molti avevano capito che il finale sarebbe stato questo. Un incontro era già stato fatto circa due settimane fa. Il finale praticamente scritto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

