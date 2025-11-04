Il Corriere dello Sport rivela: "Commisso ha dato il via libera, Pioli sarà esonerato senza rescissione"
Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi...
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2025 11:28
Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi è arrivato il via libera da parte di Rocco Commisso per l'esonero. Tra i successori, D'Aversa in pole position. Annullato l'allenamento mattutino della Fiorentina. In questa maniera non sarà Stefano Pioli a dirigerlo. Lo scrive Il corriere dello sport