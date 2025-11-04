Il Corriere dello Sport rivela: "Commisso ha dato il via libera, Pioli sarà esonerato senza rescissione"

Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2025 11:28

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