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Il Corriere dello Sport rivela: "Commisso ha dato il via libera, Pioli sarà esonerato senza rescissione"

Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2025 11:28
Il Corriere dello Sport rivela: "Commisso ha dato il via libera, Pioli sarà esonerato senza rescissione" -
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Muro conto muro tra Stefano Pioli e la Fiorentina. La società ha deciso, dopo l'ultimo posto in classifica dopo dieci gornate, di cambiare allenatore. Il tecnico non ha accettato le dimissioni, quindi è arrivato il via libera da parte di Rocco Commisso per l'esonero. Tra i successori, D'Aversa in pole position. Annullato l'allenamento mattutino della Fiorentina. In questa maniera non sarà Stefano Pioli a dirigerlo. Lo scrive Il corriere dello sport

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