Il Corriere dello Sport riporta: "Su Hojbjerg c'è la Fiorentina, alla Juventus il giocatore non convince"

Il giocatore potrebbe essere il rinforzo ideale di quantità per i viola

In casa Juventus si valutano diverse opzioni per la mediana, come riporta il Corriere dello Sport. Finora Sarr non ha dato garanzie da titolare fisso, McKennie continuerà a essere impiegato con regolarità e, al rientro di Thuram e Locatelli, il reparto godrà di ampia scelta.

Tuttavia, dopo i contatti per Kessie, Spalletti avverte l'esigenza di inserire un mediano di sostanza e dinamismo. Alla società torinese è stato offerto Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, un giocatore seguito anche dalla Fiorentina. Al momento, però, il centrocampista danese classe 1995 — già sondato dai viola durante il mercato estivo — non scalda particolarmente la dirigenza juventina.