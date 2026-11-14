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Il Corriere dello Sport riporta: "Su Hojbjerg c'è la Fiorentina, alla Juventus il giocatore non convince"

Il giocatore potrebbe essere il rinforzo ideale di quantità per i viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2026 17:19
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Il Corriere dello Sport riporta: "Su Hojbjerg c'è la Fiorentina, alla Juventus il giocatore non convince" -
Fiorentina Juventus
Marsiglia
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In casa Juventus si valutano diverse opzioni per la mediana, come riporta il Corriere dello Sport. Finora Sarr non ha dato garanzie da titolare fisso, McKennie continuerà a essere impiegato con regolarità e, al rientro di Thuram e Locatelli, il reparto godrà di ampia scelta.

Tuttavia, dopo i contatti per Kessie, Spalletti avverte l'esigenza di inserire un mediano di sostanza e dinamismo. Alla società torinese è stato offerto Højbjerg dell'Olympique Marsiglia, un giocatore seguito anche dalla Fiorentina. Al momento, però, il centrocampista danese classe 1995 — già sondato dai viola durante il mercato estivo — non scalda particolarmente la dirigenza juventina.

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