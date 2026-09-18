Il Corriere dello Sport riporta riporta: "Mastantuono è stato cercato dal Napoli, poi Manna non ha spinto oltre"

Il talento argentino poteva vestirsi d'azzurro

La Fiorentina non è stata la sola compagine italiana a muoversi per Mastantuono. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, durante la sessione estiva anche il Napoli aveva messo gli occhi sull'attaccante argentino.

Il retroscena

La società partenopea aveva infatti effettuato un sondaggio esplorativo attraverso un contatto diretto con gli agenti del calciatore, la coppia Fernandez-Tamer. Dopo un'attenta fase di analisi e riflessione, il club azzurro ha preferito far decadere la pista, spianando la strada al giocatore che ha infine accolto con entusiasmo l'offerta della Fiorentina.

L'interesse del passato

L'attenzione del Napoli per il talento argentino resta comunque un dato di fatto, pur nella piena consapevolezza che il Real Madrid si sarebbe privato del ragazzo esclusivamente con la formula del prestito secco. Il direttore sportivo Manna, d'altronde, ne seguiva il profilo già ben prima del suo approdo nella Liga, quando ancora vestiva la maglia del River Plate. Di conseguenza, l'ennesimo attestato di stima nei suoi confronti non rappresenta certo una novità.