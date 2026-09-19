Il Corriere dello Sport riporta: "Oulai non è ancora pronto per una maglia da titolare, parte dietro"

Il giocatore ivoriano non giocherà ancora in coppia con Fagioli

Per Inao Oulai non è ancora giunta l'ora di una maglia da titolare inamovibile: giunta la sua firma sul contratto, la sfida di Coppa Italia disputata martedì ha offerto i primi riscontri tangibili sul suo talento. Indizi incoraggianti, ma non sufficienti a sovvertire le gerarchie di Paolo Vanoli, che continua a puntare sui suoi due capisaldi a centrocampo: l'inamovibile Ndour e Fagioli, di rientro con la maglia azzurra. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà proprio questa la cerniera mediale titolare.

Un futuro con la doppia regia Che il percorso tattico della compagine viola sia destinato alla doppia regia lo ha ammesso lo stesso allenatore, pronto a guidare gradualmente i suoi verso un dinamico 4-2-3-1. In quella mediana a due, Oulai trova e troverà una collocazione ideale, come già lasciato intravedere nel secondo tempo del match contro il Pisa. L'ipotesi di vederlo agire a fianco di Fagioli intriga parecchio anche Vanoli, e tutto lascia pensare che questa soluzione possa prendere forma subito dopo la sosta per le nazionali.