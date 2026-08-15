Il Corriere dello Sport riporta: "Moura del Porto può essere un'idea per dare a Grosso un altro terzino"

Il portoghese può essere un obiettivo viola

La Fiorentina è al lavoro per aggiungere un ulteriore tassello sulla fascia sinistra. Attualmente il reparto può contare soltanto su Víctor Valdepeñas e su Fabiano Parisi, ancora bloccato da un lungo infortunio. Tra i profili attenzionati dalla dirigenza vieta ci sono due esterni in uscita dalla Lazio, Manuel Lazzari e Nuno Tavares, ma le alternative non si fermano qui.

Pista lusitana

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, tra i candidati figura anche Francisco Moura, terzino sinistro classe 1999 attualmente in forza al Porto di Farioli.